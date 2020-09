Schwule Liebe 1850 – 1950

× Erweitern Zwei Buchseiten aus „Loving: A Photographic History of Men in Love, 1850 – 1950“

Das Cover von „Loving: A Photographic History of Men in Love, 1850 – 1950“ von Hugh Nini und Neal Treadwell

Ein fürwahr bewegendes, spannendes und außergewöhnliches Buch, das im Oktober erscheint: „Loving: A Photographic History of Men in Love, 1850 – 1950“ von Hugh Nini und Neal Treadwell.

„Unsere Sammlung begann vor zwanzig Jahren, als wir auf ein altes Foto stießen, das wir für einzigartig hielten. Das Motiv auf diesem Vintage-Foto waren zwei junge Männer, die sich umarmten und anstarrten – eindeutig verliebt“, so die beiden Autoren über den Beginn dieser fotografischen Reise. Rund 2800 Bilder sind inzwischen zusammengekommen, alle vereint in einem Buch.

Eine Seite aus dem Buch „Loving: A Photographic History of Men in Love, 1850 – 1950“ von Hugh Nini und Neal Treadwell

Die Bilder entstanden, als homosexuelle Liebe gesellschaftlich geächtet war, Schwule lebten versteckt, mussten ihre Liebe unterdrücken und konnten Sex nur auf Klappen oder im Geheimen erleben. Dieses Buch ist ein wichtiges Zeitdokument, das uns vor Augen führt, was war. Die Männer, die sich in romantischen Posen ablichten ließen, riskierten viel, Häme und Diskriminierung war da noch das Harmloseste, das drohte.

„Die ersten Ausgaben sind eine spezielle signierte und nummerierte limitierte Auflage unseres Buches, die im Oktober 2020 in den USA und international veröffentlicht wird. Der Erlös dieser Kampagne wird zur Finanzierung des Starts und geplanter Ausstellungen in NYC und Frankfurt verwendet“, so die beiden Autoren Hugh Nini und Neal Treadwell auf Social Media. Womöglich das berührendste Buch des Jahres ein Muss!

