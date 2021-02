Schwuler Hardcore, packender Krimi

× Erweitern Foto: Endless Creative Mike Gorden

Ein packendes und auch sexuell aufgeladenes Buch, das sich nur an Erwachsene richtet. Science-Fiction-Krimi mit starker Erotik, die durch Wörter, nicht durch Bilder erzeugt wird.

„Meine Geschichten enthalten Elemente aus (Hard) Science Fiction, Krimi, Thriller, Wissenschaft und klassischem Liebesroman“, so Mike Gorden über seine Kunst und sein Buch „EMPATH“.

Erzählt wird von Paolo Costa (19), der einst von Martin aus einer psychiatrischen Klinik befreit wurde und seitdem für seinen Befreier als Escort arbeitet. Was Paolo besonders macht, ist seine Fähigkeit, die Gefühle anderer zu spüren, ohne mit ihnen zu sprechen: maximale Empathie. Und von Kommissar Torsten Jäger, der nach Vermissten sucht und auf Paolo stößt.

„Die Geschehnisse in dieser Geschichte sind fiktiv; die handelnden Personen sind frei erfunden. Jede Ähnlichkeit mit tatsächlichen Geschehnissen oder Personen wäre rein zufällig. Die Geheimgruppen 'Moíra' und das 'Konsortium' existieren ebenfalls nicht, auch wenn da einige Verschwörungstheoretiker insbesondere beim Konsortium anderer Meinung sein mögen“, so der Bremer Autor. „Meine Protagonisten Mark und Stefan, Andreas, Torsten und vor allem Paolo habe ich so liebgewonnen, dass ich mir wünsche, sie würden wirklich existieren und ich könnte gelegentlich etwas Zeit mit ihnen verbringen. Mit den Jungs um die Häuser ziehen oder mit Paolo ... nein, das führt jetzt zu weit.“

www.mikegorden.de