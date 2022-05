× Erweitern Foto: M. Rädel Wald, Berge, Alpen Auch Auszeiten in der Natur können helfen

Setze dein Leben neu zusammen. Lebenskrisen mit dem Tangram‐Prinzip meistern

Manchmal kommt es knüppeldick: Beziehung am Ende, Todesfälle, Burnout, Stress und was es sonst noch gibt. Dann fragt man sich, was man wie ändern kann, damit es wieder besser läuft.

Das Buch „Setze dein Leben neu zusammen. Lebenskrisen mit dem Tangram‐Prinzip meistern“ von Stefan Balázs ist da ein guter Ratgeber. Der Düsseldorfer Autor (netzwege) studierte Publizistik, Politik und Soziologie und war in der Unternehmenskommunikation tätig.

Jetzt hat sich Stefan Balázs dem Schreiben zugewandt, persönliche Erfahrungen machten ihn zum Fachmann für Ratgeberliteratur – und sein Wissen teilt er nun. Flott geschrieben und leicht verständlich wird Anhand des Tangram‐Prinzips (ein chinesisches Legespiel; Plättchen entstehen durch das „Zerschneiden“ eines Quadrates in zwei große Dreiecke, ein mittelgroßes Dreieck, zwei kleine Dreiecke, ein Quadrat und ein Parallelogramm. Hieraus können zahllose Formen gelegt werden) geschaut, wie man sein Leben neu ordnen, Dinge neu gewichten kann. Klingt komisch? Macht aber Sinn, wenn man das Buch durch hat. www.vandenhoeck-ruprecht-verlage.com