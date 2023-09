Comic-Kult: „The Addams Family – Das Familienalbum“

× Erweitern Foto: M. Rädel Der Herbstnebel kriecht durch dunkle Wälder, irgendwo heult ein Werwolf – oder rennt ein eiskaltes Händchen umher ... Doch es will nur behilflich sein!

Die Comics von Charles Addams erschienen erstmals in den 1930ern

Hochwertig und edel, aber auch äußerst lesenswert und sehr, sehr unterhaltsam. Ein drollig-gruseliges Lesevergnügen, das mit den originalen Geschichten und Bildern begeistert.

Die verrückteste Familie der Welt? Oder eher gruselig? In (fast) unzähligen Büchern, Filmen und Serien wurden die Charaktere der Addams Family schon inszeniert, es gab sogar eine Art Plagiat: „The Munsters – (K)eine alltägliche Familie“. Während „The Addams Familiy“ seit den 1930ern als Cartoon erfreute, starteten „The Munsters“ etwa zeitgleich mit dem Original in den 1960ern als Serie. Und 2022 bekam die Tochter der Addams Wednesday Addams dann sogar noch eine höchst erfolgreiche eigene Serie: „Wednesday“. Am 12. Oktober erscheint ein prächtiger Comic-Bildband über ihre Familie, das erste Buch, das „alle“ Original-Cartoons in einem Band versammelt“!

Das beim Verlag Antje Kunstmann erschienene, über 220 Seiten dicke prächtige Buch „The Addams Family – Das Familienalbum“ von Charles Addams und H. Kevin Miserocchi erreicht uns gerade passend in der Zeit des Jahres, in der #mensch sich liebend gerne jenem alt-irischen, durch die USA aufbereiteten gruseligen Feiertag annimmt, Halloween.

Ein Buch, das dir die liebenswerten, etwas morbiden Familienmitglieder vorstellt, die die Welt eroberten. Morticia, Gomez, Lurch, das eiskalten Händchen, Onkel Fester und die lieben Kinderlein Pugsley und Wednesday. Erfunden und erdacht von Charles Addams (1912 – 1988), der über 200 Comics erschuf, die wir hier in der Übersetzung von Conny Lösch genießen dürfen. Eine Reise zu den Anfängen einer schaurig-schönen und vor allem unterhaltsamen Familie, die seit fast 100 Jahren bestens und weltweit unterhält. www.kunstmann.de

