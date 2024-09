Tom of Finland: Der Kalender für 2025

× Erweitern Peachy Kings

DAS ist doch mal ein Geschenk für dir liebe Menschen aus deinem Umfeld, oder? Oder gar für dich selbst?

Weihnachten ist nah, das Jahr auch schon bald vorbei. Du musst also langsam an Geschenke denken ... Und mit den Werken von Tom of Finland (8. Mai 1920 – 7. November 1991) kommst du zudem gut durchs Jahr 2025!

Peachy Kings aus den USA lassen die legendäre und wegweisende erotische und emanzipatorische Kunst des finnischen Künstlers einmal mehr aufleben und haben einen sexy Kalender gezaubert, den „Tom of Finland 2025 Calendar“. Erotische, nie peinliche, Motive, die schwuler nicht sein könnten. Große Kunst eines großen Queers! Ein Teil des Erlöses geht an die wichtige Tom of Finland Foundation. Diese geht zurück auf Touko Valio Laaksonen aka Tom of Finland. Weltweit kennt, sammelt und benutzt #mensch seine erotischen, mitunter auch pornografischen Männerbilder. Tom ikonisierte den schnauzbärtigen Leder- oder auch Uniform-Kerl, er machte den Daddy auch in der Kunst begehrenswert. www.peachykings.com

