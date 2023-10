Torsten Poggenpohl liest

Der Wahlhamburger und queere Aktivist Torsten Poggenpohl wurde durch sein Buch „einfach!ch: schwul.bipolar.positiv.“ bundesweit bekannt. Und damit ist der HIV-positive Autor auch bundesweit erfolgreich auf Lese-Tournee.

In den nächsten Wochen stehen verschiedene Termine an, etwa am 11. Oktober im Rahmen des „Coming Out Day“ ** in Goslar, am 21. November in Dortmund in der LWL Klinik / „Landhauslesung“, am 28. November in der Aidshilfe Nürnberg am 3. Dezember in der Aidshilfe Mainz bei der „Sichtbar“ und am 5. Dezember in der Aidshilfe Köln im Café Bach.