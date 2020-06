Unterhaltsam Inspirierendes

Gute Laune an jedem Arbeitstag

Das Buch der Autorin und Psychologischen Beraterin Dörthe Huth „Gute Laune an jedem Arbeitstag“ ist ein leserfreundliches Füllhorn an Informationen fürs bessere Sein.

Wir alle kennen das: Was schiefgehen kann, geht schief. Murphy’s Law greift immer dann, wenn es so gar nicht passt. Im Homeoffice, im Verlag, in der Agentur oder auch im Handwerksbetrieb: Lahme Kollegen, die alles falsch verstehen, drängende Chefs (manch ein Unternehmen hat ja mehr „Vorgesetzte“ als Angestellte, das ist dann besonders stressig), nervende Kunden, alles muss sofort kommuniziert werden, alles sollte möglichst gestern geschehen sein – und keiner außer dir blickt es.

Und dann noch diese ständigen Loblieder auf die angebliche Entschleunigung der Welt durch die Corona-Pandemie. Pustekuchen!

Foto: M. Rädel Kuchen Wespen Im Homeoffice nascht man mehr ... Das Angebot freut aber auch muntere Wespen

Manch einer hat nun mehr zu tun als in „gesunden“ Zeiten: Stornierungen Aktualisierungen, Notbesetzung und Kurzarbeit. Und Social Media, die die selbstverliebten Kollegen beim Sonnenbad zeigen, machen es auch nicht besser. Dörthe Huth zeigt in ihrem Buch Möglichkeiten und Strategien auf, festgefahrene Situationen und Verhaltensmuster zu ändern und wieder Freude am Arbeiten zu entwickeln. Schaff dir jeden Tag Gute-Laune-Inseln! Gönn dir gute Laune. Als Buch und Hörbuch im Gabal Verlag erschienen und sehr empfehlenswert.

www.gabal-verlag.de