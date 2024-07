Unterstütze „Red Hot Fire Island“!

× Erweitern Foto: Thomas Knights / www.redhot100.com

Expand Foto: Thomas Knights / www.redhot100.com

2025 soll es wieder sexy „Ginger“-Wandschmuck geben: Für einen brandneuen Erotik-Kalender aus dem Hause Red Hot wird gerade Geld gesammelt. Auch du kannst bei „Red Hot Fire Island – A Nude Calendar for 2025“ mitmachen. Als Unterstützer*in.

Das Thema ist ein „gay island“, das Kult ist: Fire Island. Die nicht mal 50 km lange Barriereinsel am südlichen Ufer von Long Island im US-Bundesstaat New York steht für Strand, Jetset und schwule Männer, die hier feiern und (scheinbar andauernd) erotisch posieren. Schon in den 1970ern gab es hier sonntägliche „Tea Dance“-Partys, die so berühmt wurden, dass auch die Village People ein Lied dazu schrieben – „Fire Island“, das zusammen mit „San Francisco (You've Got Me)“ 1977 Platz 1 der US-Klubcharts erreichte. Der Künstler Thomas Knights und einige der besten Porträtfotografen arbeiten daran, eine schwule Fantasie darüber in Kalenderform zu verwirklichen. Hier kannst du sie unterstützen: www.kickstarter.com/projects/redhotexhibition/red-hot-fire-island, www.redhot100.com

Wir sind auch auf Instagram: