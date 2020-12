VERLOSUNG: Tom of Finland

× Erweitern Bild links: Tom of Finland Tom of Finland Peter Berlin

Bild: Tom of Finland

Zusammen mit dem Künstler Henning von Berg und der Galerie Judin verlosen wir das brandneue Buch, den sexy Kunstband „Tom of Finland – Made in Germany“.

Das Buch „Made in Germany – Tom of Finland“ konzentriert sich auf die besondere Beziehung von Tom of Finlands beispielloser Karriere in einer damals noch extrem homophoben Welt und Deutschland. Zudem ist es eine Art Richtigstellung, wie Henning von Berg verrät: „Frühere Bücher hatten einfach immer falsche Informationen aus früheren Veröffentlichungen kopiert und eingefügt. Aber falsche Behauptungen und falsche Schlussfolgerungen werden durch wiederholte Wiederholungen nicht wahrer“, so der Künstler. Das Buch ist als edler Katalog zur Ausstellung in Berlin erschienen.

„Die beiden Galeristen Juerg Judin und Pay Matthis Kerstens wurden unterstützt von einer französischen Kunsthistorikerin. In Privatsammlungen fanden sie verschiedene Kunstwerke, von denen angenommen wurde, dass sie verloren gingen. Bisher unbekannte Fakten über Toms frühe Werke und seine allererste Ausstellung im Revolt Shop wurden korrigiert. Gerüchte und Wahrheiten über das, was 1976 in Hamburg geschah, können nun endlich plausibel erklärt werden.“ Ein wichtiges Buch, ein erotisches Kunstbuch und zudem ein ganz wunderbares Geschenk.

Das Buch „Tom of Finland – Made in Germany“ ist 200 Seiten stark und 25 x 30 x 26 cm groß, ISBN-10 8857244253, www.galeriejudin.com