Vintage-Optik, Retro-Erotik. Herrlich.

× Erweitern Foto: Kevin McDermott

Diese Landschaften! Dieser Himmel. Wunderbare Natur. Und vor allem: ein echter Hingucker, der sich da präsentiert, Model Matthew aus Denver.

Via Social Media gibt er seine Freude über ein neues Buch Ausdruck: „Kevin McDermott und ich haben ein Bildband voller wunderschöner und sexy Aktfotos gemacht, die alle während eines Roadtrips durch Südkalifornien aufgenommen wurden“, so der Schnauzbärtige.

Das 56 Seiten dicke Buch namens „CASE STUDY | MATTHEW DUBBE“ soll im November erscheinen. „Inspiriert haben uns die Colt-Studio-Hengste der 1970er-Jahre und die legendären Playgirl-Cover dieser Zeit. Wir sind sehr stolz auf diese Sammlung und hoffen, dass sie allen gefallen wird.“ Also wir sind begeistert! Gedruckt wird das Buch in Italien, eingebunden ist es ganz passend in echtes Leinen. tenavenues.com

× Erweitern Fotos: Kevin McDermott