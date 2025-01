Vom Glück des Hörens – Ohren auf Weltreise

Was er wohl hört? Sido , Roxette , ABBA oder doch Technotronic ?

Stefan Franzen erkundet die musikalischen Besonderheiten ganz verschiedener Kulturen – und hat sein Wissen in einem äußerst unterhaltsamen Buch zusammengefasst: „Ohren auf Weltreise – Mit 366 globalen Musikgeschichten durchs Jahr“.

Selten war Musik so omnipräsent wie seit der Erfindung des Smartphones. Jede*r hört sie überall. Und da die Plattenlabel dank YouTube und anderen Portalen via Streaming auch ihren gesamten Katalog auch auf die jüngste Zielgruppe abfeuern können, sind auch Pop-Klassiker von Whitney und Erasure und „richtig alte“ Musik wieder im Ohr und in den Charts.