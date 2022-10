× Erweitern Foto: www.istockphoto.com/FG Trade

Dieses Buch kann helfen: „Vom Traum zum Trauma. Psychische Gewalt in Partnerschaften“. Die Autorin Caroline Wenzel ist Diplompsychologin mit den Schwerpunkten Klinische Psychologie und Kriminologie, auf über 270 Seiten nimmt sie sich einem Thema an, das oft bagatellisiert oder verdrängt wird: psychische Gewalt. Herabwürdigen, abwerten, isolieren und kontrollieren. In einer Partnerschaft die häufigsten Formen von häuslicher Gewalt.

Gezielt versuchen die Täter*innen, ihre Partner*innen so zu manipulieren, dass sie sich klein und unbeliebt fühlen, dass sie gar keine Lust mehr haben, sich mit anderen zu treffen. Doch das ist meist erst der Anfang … In ihrem Buch lässt die Autorin drei Betroffene berichten. Diese drei Fälle stünden exemplarisch für Ausprägungen psychischer Gewalt in Beziehungen und schildern typische Mechanismen. Und nein, es geht hier nicht darum, den/die Täter*in zu dämonisieren, es geht darum, den Opfern zu helfen. Dass sie keine Opfer mehr sind und sich aus diesen Mechanismen oder dieser Beziehung befreien können.

Via E-Mail verrät der herausgebende Hirzel Verlag: „Im Anschluss an die Fallgeschichten und einen Überblick zum Status quo erläutern Fachleute die Auswirkungen und die Systematik dieser Gewalt sowie die rechtlichen und politischen Aspekte: Es folgen Gespräche mit der Psychoanalytikerin Julia Schellong, der Fachanwältin für Familienrecht Birgitta Brunner, dem Gerichtsgutachter Reinhard Haller und zwei Beratern zu Gewalt gegen Männer, Philipp Schmuck und Dirk Geldermann.“ Ein hilfreiches Buch, das hilft und fundierte Informationen liefert, die helfen können, dass #mensch sein Leben wieder in die eigene Hand nimmt.

Caroline Wenzel: „Vom Traum zum Trauma. Psychische Gewalt in Partnerschaften“, gebunden, 272 Seiten, ISBN 978-3-7776-3089-2, Hilfetelefon, WEISSER RING