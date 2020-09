Wann ist der richtige Zeitpunkt?

× Erweitern Yannick-Maria Reimers: „Das Geheimnis hinter dem Regenbogen“

Das „Problem“ für viele Eltern ist, dass sie einfach nicht wissen, wann der richtige Zeitpunkt denn nun ist, mit den lieben Kleinen über Trans*- und Homosexualität zu sprechen. Wer Glück hat, der hat ein homosexuelles oder trans* Familienmitglied und kann anhand von Beispielen und ohne das Thema Sex anzutasten, über andere Lebensformen sprechen.

Foto: ck Regenbogen

Wer diesen Segen nicht erfahren hat, dem kann dieses Buch helfen, den Kindern zu zeigen, dass es nicht nur Mann und Frau gibt. Yannick-Maria Reimers Buch „Das Geheimnis hinter dem Regenbogen“ sei ein „buntes Mutmach-Buch für alle Regenbogen-Menschen“. Sprich: ein Buch, dass nicht mit Sex erschreckt, sondern aufzeigt, dass Vielfalt zur Welt und Gesellschaft gehört, dass nichts besser oder schlechter ist.

Erzählt wird von Maxie und anderen elfenähnlichen Wesen, die hinter dem Regenbogen leben – in verschiedenen Farben und Formen, sie denken und fühlen unterschiedlich. Doch Maxie fühlt sich in keiner der Farben dort wohl. Also entschließt Maxie (bisher blau) einfach mal eine andere Farbe zu wählen: Gelb. Doch als die Farben sich vermischen wird Maxie grün. Das war so nicht gewollt. Und soll noch das eigene Verhalten geändert werden! Maxi wird traurig, denn es gibt nichts, wo Maxie dazugehört. Gut, dass die weise Farbe Orange einen Rat hat (im Buch optisch an eine liebenswerte Oma erinnernd gemalt).

Farbenfroh umgesetzt, kluge Gedanken schnell verständlich verarbeitet. Ein Buch, das man verschenken kann (und fast sollte). Ein Buch, das helfen wird.

www.alibri.de