Wolfgang Tillmans – 30 Jahre in einem Band

„Das erste Buch entstand aus einer wissenden Unschuld heraus. Ich betrachtete das Leben um mich herum mit der Leidenschaft, unabhängig zu sein.“

Die Zeit der Jahrtausendwende ist uns immer noch sehr präsent, etwa durch weiterhin im Radio laufender, inzwischen zu Evergreens gewordener, Elektro-Pop-Nummern, durch beständig populäre Serien wie „Sex and the City“ oder damals extremst populäre Stars wie Britney Spears. Und in der TV-Landschaft gehört das nun fest dazu, was damals Neuland war: Trash-TV mit leidlich bekannten Menschen. Eine spannende Zeit, die auch von der Kunstwelt begleitet wurde. Bei Wolfgang Tillmans war es die Kamera, die ihm half, diese Phase als Kunst festzuhalten, aber auch zu inszenieren, denn nicht immer, wenn ein Bild aussieht wie ein Schnappschuss, ist es einer.

Beim TASCHEN Verlag erschien gerade der Band „Wolfgang Tillmans. four books – 40th Anniversary Edition“ **, der seine bisherigen Bücher im ursprünglichen Layout aber ergänzt zusammenfasst.

„Mein Anspruch ist es, Bücher zu machen, die von den unterschiedlichsten Menschen in verschiedenen Ländern mit ihren eigenen Augen gelesen und aufgenommen werden und die es ihnen ermöglichen, Bezüge zu ihrem eigenen Leben herzustellen. Diese Bezüge finden sich vielleicht nicht in jedem einzelnen Bild, aber wenn ein Betrachter nachvollziehen kann, wie etwas riecht oder eine Vorstellung davon bekommt, wie sich etwas anfühlt, dann bin ich glücklich. Das ist es, was letztlich Kunst ausmacht: unter den Menschen ein Gefühl von Solidarität zu erzeugen“, so der Künstler in einem schriftlichen Interview mit dem Verlag.

Warum eine Art Remix seiner Bücher? „An manchen Stellen habe ich Bilder von damals eingefügt, und manchmal konfrontiere ich ein neues Foto mit einem 20 Jahren alten, wie das Porträt von Neneh Cherry aus dem Jahr 2018, deren Musik ich wiederum 1993 viel gehört habe. Auch die letzten Jahre bis 2020 sind vertreten, sodass das Buch auch einen klaren Bezug zur Gegenwart aufweist“, erklärt Tillmans.

Eine fotografische Zeitreise von den 1990ern bis in die Corona-Twenties. Porträts von Freunden und Stars, Alltagssituationen und Momente, die jetzt vor allem mit ihrem Retro-Touch berühren, einfach wunderbar.

