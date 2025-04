Wütend, einsam und beängstigend

Mittlerweile, auch dank filmischer Umsetzung, wurde der muskulöse Hulk ja ein guter Kämpfer für die gute Sache im kollektiven (Popkultur-)Gedächtnis der Gesellschaft. Der grüne Muskelmann hat aber eigentlich ganz andere Ursprünge. Dieser wunderbare XXL-Bildband aus dem Hause des Kölner TASCHEN Verlags klärt nicht nur auf, er unterhält ganz hervorragend.

„Marvel Comics Library. Hulk. 1962–1966“ (ISBN: 978-3-8365-9161-4, Hardcover, 670 Seiten) ist ein Fest fürs Auge und zudem ein klasse Update für dein Hirn. Hast du dir alles richtig gemerkt? Wie war das noch, und warum eigentlich überhaupt? Dieser Band mit der Kunst von Steve Ditko, Jack Kirby, John Romita Sr., Stan Lee und Douglas Wolk enthält den Anfang der Hulk-Geschichte, „The Incredible Hulk Nr. 1-6“, und dessen Auftritte in „Tales to Astonish“. Hulk entstand, als der Wissenschaftler Bruce Banner durch eine „experimentelle Bombe großen Mengen an Gammastrahlung ausgesetzt wurde und sich fortan jedes Mal, wenn er die Beherrschung verlor, in den wütenden Hulk verwandelte“.