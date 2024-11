Zwei Bücher über Hockney

×

Der renommierte Midas Verlag aus Zürich bereichert unsere Bibliotheken mit gleich zwei Büchern über David Hockney.

Der weltweit gefeierte Grafiker, Bühnenbildner und Fotograf, geboren am 9. Juli 1937, der sich in seiner Kunst auch immer wieder mit seiner Homosexualität beschäftigte – etwa in dem Bild „We Two Boys Together Clinging“ –, ist ein weltweit einflussreicher Künstler der Landschafts- und Porträtmalerei. Und er wagt es auch durchaus, zu polarisieren. Einmal beschwerte sich darüber, dass Schwule heutzutage zu konservativ seien. Der MIDAS Verlag ehrt den kreativen Queer nun mit zwei Büchern: „HOCKNEY TOTAL“ und „HOCKNEY – EINE BIOGRAFIE IN BILDERN“. Farbintensive Kunstwerke, die Emotionen transportieren, denn:

„Der Ursprung aller Kunst, der Ursprung aller Kreativität, ist Liebe. Wenn jemand glaubt, es gäbe etwas Wichtigeres, so wüsste ich gern, was das sein sollte.“

„HOCKNEY TOTAL“ sei die „definitive und umfassendste Werkschau aus über 60 Jahren seines Schaffens“. Konzipiert wurde das Buch von David Hockney höchstpersönlich! Es zeige die ganze Entwicklung und Vielfalt seiner Gemälde, Zeichnungen, Aquarelle und Fotografien. „Es zeigt, dass sein Werk von Leidenschaft geprägt ist. Leidenschaft fürs Sehen, Leidenschaft fürs Erzählen, Leidenschaft für Bilder. Eine Leidenschaft fürs Leben. Alle seine Bilder – zuweilen zart, manchmal verspielt, oft atemberaubend – kommunizieren, was es bedeutet, auf der Welt zu sein, sie zu sehen, sich in ihr zu bewegen und sie zu lieben.“

„HOCKNEY – EINE BIOGRAFIE IN BILDERN“ mit Illustrationen und Texten von Simon Elliott ist, der Name verrät es, eine Biografie, die fast comichaft das Leben und Wirken des bedeutenden Queers nachzeichnet. Über 200 Seiten stark, ein buntes Muss für alle Kunstliebhaber*innen. www.midas.ch

