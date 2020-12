Fashion Week weiterhin in Berlin

× Erweitern Foto: M. Rädel Kraftwerk / Tresor Das Kraftwerk im Zentrum Berlins

Foto: M. Rädel Motsi Mabuse Motsi Mabuse ist gerne Gast der Fashion Week

Wie, doch nicht Frankfurt? Doch. Also auch. Und überhaupt. Wir haben Neuigkeiten.

Vom 18. bis 20. Januar 2021 wird das physisch und digital stattfindendes Schauenformat Mercedes-Benz Fashion Week (MBFW) im und aus dem legendären Kraftwerk, Heimat des Technoklubs Tresor, in Berlin inspirieren.

Foto: M. Rädel Rolfe Ihn trafen wir hier immer: Fashion-Experte Rolf Scheider

Berlin ist und bleibt also DIE Modestadt in Sachen Trends – verkauft wird natürlich woanders ... Aber erst mal von vorne. Ramona Pop, Senatorin für Wirtschaft, Energie und Betriebe verrät: „Die Berlin Fashion Week wird weiterhin - und somit auch im Sommer 2021 – in Berlin stattfinden. Vergleichbar mit der Mailänder Fashion Week und den Messen in Florenz, die zu unterschiedlichen Terminen an unterschiedlichen Orten mit unterschiedlichen Zielgruppen stattfinden, kann sich Berlin künftig nach dem internationalen Schauenkalender richten. Hierzu sind wir bereits in zahlreichen Gesprächen mit Organisatoren bekannter und neuer Formate sowie mit den Verbänden der Modeindustrie. Der genaue Termin für Sommer wird im Januar 2021 bekannt gegeben.“

Foto: M. Rädel Kilian Kerner Fashion Week Rafael Gareisen Auch Promis wie Rafael Gareisen („Vienna Blood“, „Das Boot“, ...) kommen gerne

Warum das Kraftwerk? „Es bietet durch seine Größe und unterschiedlichen Räume und Ebenen eine gute Voraussetzung, um unser Hygienekonzept in Bezug auf Personenanzahl umzusetzen“, so Marcus Kurz, Geschäftsführer des mitveranstaltenden Unternehmens Nowadays. „Geplant sind Schauen und Präsentationen unter höchsten und neuesten Sicherheitsstandards sowie mit begrenzter Personenanzahl. Wir empfinden es als wichtig, einen physischen Veranstaltungsort zu inszenieren, egal ob mit 300 oder nur 50 Gästen – wenn dies zum Zeitpunkt behördlich möglich sein sollte – und nutzen die Location mit vielfältigen Bühnen und Setdesigns, die selbstverständlich – wie schon in der Vergangenheit – live gestreamt werden.“

Das dicke B ist also weiterhin einer der Standorte der Modenschauen, des bunten Treibens, des inspirierenden Treibens. Ende gut, Mode sehr gut.

18. – 20.1.2021, Mercedes-Benz Fashion Week / MBFW staged by NOWADAYS, www.mbfw.berlin