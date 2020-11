Frischluft erleben!

× Erweitern Foto: M. Rädel Wald, Berge, Alpen Glück hat, wer Familie in den Bergen hat – oder zumindest aufm Land

Foto: s.Oliver Geschützt und eingeigelt in so einer prallen Dauenjacke macht das Anstehen vor den Shops sogar etwas Spaß ...

An manchen Tagen sind neben der Werbung die einzigen Farbkleckse die bunten Mund-Nasen-Bedeckungen, wenn man sich in der Stadt bewegt. Klar, dass es einen da in die Natur zieht, wir haben ein paar Tipps für dich, um gut gewärmt und farbenfroh durch die Pandemie zu traben.

Egal, ob man in der Innenstadt Weihnachtseinkäufe macht oder mit dem besten Freund eine Pizza holt, Farben erhellen die dunklen Wintertage. Ein fettes Comeback feierte 2020 der Kapuzenpullover und das Sweatshirt allgemein. s.Oliver hat gleich eine ganze Kollektion – immer mit bestem Tragegefühl – der coolen Teile im Angebot, unsere Lieblinge siehst du hier.

× Erweitern Fotos: s.Oliver Ob man diesen Alltagsbegleiter mit Kapuze nun zu Jeans und Chinos oder als coolen Stilbruch unter dem klassischen Jackett trägt, bleibt jedem selbst überlassen