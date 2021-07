00Penis, nein, 007: Daniel Craig

× Erweitern Bild: Universal Pictures Daniel Craig

Daniel Craig Einen Soundtrack gibt es auch ...

Über 3,1 Mrd. Dollar haben die Einsätze von Daniel Craig als 007 bislang eingespielt – „Skyfall“ und „Spectre“ waren sogar die umsatzstärksten Filme der gesamten Reihe. Nach der Corona-Zwangspause startet „Keine Zeit zu sterben“ wohl am 30. September in den deutschen Kinos.

Mit der 25. Mission setzt das langlebigste Kinofranchise aller Zeiten die Storyline um Craigs vielschichtige Interpretation der Kultfigur fort und konfrontiert 007 mit seiner bislang größten Herausforderung.

Stars wie Nancy Sinatra, Shirley Bassey, a-ha und Sam Smith sangen schon für die 007-Filmreihe, 2021 ist es Billie Eilish

James Bond (Daniel Craig) hat seine Lizenz zum Töten im Auftrag des britischen Geheimdienstes abgegeben und genießt seinen Ruhestand in Jamaika. Die friedliche Zeit nimmt ein unerwartetes Ende, als sein alter CIA-Kollege Felix Leiter (Jeffrey Wright) auftaucht und ihn um Hilfe bittet. Ein bedeutender Wissenschaftler ist entführt worden und muss so schnell wie möglich gefunden werden. Was als simple Rettungsmission beginnt, erreicht bald einen bedrohlichen Wendepunkt, denn Bond kommt einem geheimnisvollen Gegenspieler auf die Spur, der im Besitz einer brandgefährlichen neuen Technologie ist.

Foto: www.facebook.com/Offical.Bond Daniel Craig

An Craigs Seite versammelt sich einmal mehr ein britisches Ensemble par excellence: Oscar-Preisträger Rami Malek („Bohemian Rhapsody“), die Oscar-Nominierten Ralph Fiennes („Der Englische Patient“) und Naomie Harris („Moonlight“), Golden-Globe-Gewinner Ben Whishaw und Jeffrey Wright sowie Léa Seydoux, Lashana Lynch, Ana de Armas und Rory Kinnear.

Über Daniel Craig

Der am 2. März 1968 geborene blonde Brite mit den Eisaugen wurde vor allem als James Bond weltbekannt. Der Mann, der angeblich recht gut bestückt sei **, machte aber schon immer mehr als Agentenfilme. Kennen kann man auch mit ihm Filme wie „Die Abenteuer des jungen Indiana Jones“, „Elizabeth“ und „Knives Out – Mord ist Familiensache“.

** Filmpartnerin Dame Judi Dench hat sein Glied 2006 in einem Interview als „monströs groß“ bezeichnet

www.007.com, www.facebook.com/JamesBond, www.instagram.com/007