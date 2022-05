„queer as folk“: Comeback im Hochsommer

× Erweitern Foto: @finargus Fin Argus Fin wird pro Woche in zwei Episoden zu sehen sein ...

Foto: Instagram / kimcattrall Kim Cattrall und Regisseur Stephen Dunn drehten für „Queer as Folk“

Der Streamingdienst Starzplay soll unseren Informationen zufolge das Rennen gewonnen haben und die queere Kultserie ab Ende Juli ausstrahlen – früher sind nur die Engländer dran, dort läuft die Serie schon ab dem 1. Juli.

Einige Schauspieler*innen dürfen wir schon verraten, unter anderem Kim Cattrall („Sex and the City“) als Brenda, Devin Way als Brodie, Fin Argus als Mingus, Jesse James Keitel als Ruthie und Ryan O'Connell als Julian sind mit am Start. Die queere Serie soll zuerst auf peacock.tv (dem Streaming-Dienst von NBCUniversal) zu genießen sein. Wir sind gespannt

Etwas Geschichte: „queer as folk“, die schwule Soap mit teilweise recht expliziten Sexszenen spaltete zwischen 2000 und 2005 die Szene. Die einen bemängeln den „andauernden Drogenkonsum“ und „Männerverschleiß“ der Clique (Brian, Michael, Justin, Emmett, Ted, Melanie und Lindsay) und sehen in der Serie einen bunten Bilderreigen aller existenten Vorurteile über die Schwulenszene mit einem Schuss Soap-Dramatik, die anderen sehen in der Serie eine realistische Umsetzung des Lebens EINIGER Queers. Auf jeden Fall unterhielt die Serie. Und der Soundtrack von Künstlern wie Kristine W war auch sehr annehmbar. www.peacocktv.com, www.starz.com