Geld für DEINE queere Filmkunst

Jedes Jahr schreibt QueerScope eine Förderung für queere Kurzfilmprojekte aus, die mit bis zu 2.500 Euro gefördert werden können.

Die Förderung wird in Form eines Preisgeldes ausgezahlt, das für Drehbuchentwicklung, Herstellung oder Postproduktion genutzt werden kann. Die Ausschreibung beginnt am 1.4.2022 und endet am 15.6.2022, die Gewinner*innen werden am 11.7.2022 bekannt gegeben.

Gefördert werden innovative queere Kurzfilmprojekte mit einer Vorführdauer von bis zu 30 Minuten, die für die öffentliche Vorführung im Kino oder auf Filmfestivals bestimmt und geeignet sind, Kurzfilme mit seriellem Charakter, Videoinstallationen, Kurzfilme mit werbendem Charakter (Imagefilme) oder immersive Formate sind nicht förderfähig. Von der Förderung ausgeschlossen sind Filmvorhaben, die verfassungsfeindliche oder gesetzwidrige Inhalte enthalten, einen pornografischen oder gewaltverherrlichenden Schwerpunkt haben oder offenkundig religiöse Gefühle tiefgreifend und unangemessen verletzen.

QueerScope – Verband der unabhängigen queeren Filmfestivals in Deutschland e.V. ist eine Kooperation von 19 unabhängigen, queeren Filmfestivals in Deutschland und zwei Schweizer Festivals. Jedes Jahr erreichen diese über 30.000 Besucher*innen und vergeben zahlreiche Preise an Kurzfilme, Langfilme und Debütfilme. Gemeinsam vergeben die Festivals den QueerScope-Debütfilmpreis. queerscope.de/kurzfilmfonds