40 Jahre AIDS, Barbie und die ARD

Foto: Selfies Barbie Breakout „Allgemein gesprochen wünsche ich mir als HIV-Positive, dass wir weiterhin daran arbeiten, die Stigmatisierung uns gegenüber abzubauen“

Am Montag, den 13. Dezember läuft um 23:35 Uhr in der ARD die Dokumentation „40 Jahre Aids – Wir leben noch“. Mit dabei ist auch die Wahl-Berliner Dragqueen Barbie Breakout.

Als DJane wurde sie populär, als queere Aktivistin und HIV-Role-Model berühmt, Buchautorin Barbie Breakout. In sehr berührenden Worten und mit sehr persönlichen Aussagen berichtet sie über ihr Leben mit HIV, AIDS-Angst und wie es war, damals, als sie sich vor sich selbst geekelt hat.

„Natürlich habe ich Freunde an AIDS verloren. Das muss aber nicht immer heißen, dass sie direkt vom Virus getötet worden sind. Manche haben sich nach der Infektion mit Drogen zugrunde gerichtet, bei anderen hat die Leber nach mehreren Hepatitis-Behandlungen parallel zur HIV-Medikation den Geist aufgegeben. Andere haben sich das Leben genommen. Direkt an AIDS gestorben ist seit Mitte der 1990er keiner meiner Freunde mehr“, erzählte sie uns einmal in einem Interview.

Am 13.12. kommt sie bei „40 Jahre Aids – Wir leben noch“ in der ARD zu Wort. Es sei eine „Geschichte von Tod und Überleben, Ausgrenzung und Hoffnung, von schweren Niederlagen und großen Erfolgen. Zu Beginn half nichts gegen das Virus. HIV und Aids wurden zum Schreckgespenst einer ganzen Generation.“ Hier kannst du die Dokumentation schon jetzt ansehen.