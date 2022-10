× Erweitern Foto: RTL+ Second Move Kills, Jens Spahn

Foto: Martin Kraft / CC BY-SA 4.0 / wikimedia.org Daniel Funke und Jens Spahn Daniel Funke (Hubert Burda Media) und sein Mann Jens Spahn

Oha, RTL+ hat den queeren Politiker Jens Spahn (er war ab 2017 Gesundheitsminister in Merkels viertem Kabinett) begleitet. 60 Monate lang. Und strahlt dies nun aus.

Via E-Mail verrät der TV-Gigant über die neunteilige Langzeit-Dokumentation über den Westmünsterländer CDU-Politiker: „Als Gesundheitsminister der vergangenen schwarz-roten Bundesregierung stand er vor allem in den beiden letzten Jahren seiner Amtszeit im Rampenlicht der gesamten Republik: Jens Spahn. Doch wer ist der Mann, der schon als Schüler Bundeskanzler werden wollte?“

Eine Frage, die uns sicher beantwortet werden wird, immerhin steckt hinter „Second Move Kills – 5 Jahre mit Jens Spahn“ (Was für ein Name!) ein Vollprofi: Grimme-Preisträger Aljoscha Pause. Er begleitete Wahl-Berliner Jens Spahn nach Rom, Brüssel oder Paris, war dabei, als schwierige Entscheidungen getroffen werden mussten. Wir sind gespannt! Die Reihe startet am 2. November auf RTL+. Ein Buch hat der CDU-Mann ebenfalls veröffentlicht: „Wir werden einander viel verzeihen müssen: Wie die Pandemie uns verändert hat – und was sie uns für die Zukunft lehrt. Inneneinsichten einer Krise“. www.jens-spahn.de, www.penguinrandomhouse.de/Verlag/Heyne