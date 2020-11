65 Jahre: Alles Gute, Roland!

× Erweitern Ein schwuler Weltstar aus Baden-Württemberg

Foto: M. Rädel Geburtstag Torte

Hanoi, scho 65?! Unser queerer Lieblingsschwabe in Hollywood feiert heute sein Wiegenfest.

Unser schwule Schwabe in Hollywood. Der am 10. November 1955 in Stuttgart geborene Regisseur ist dank Welterfolgen wie „Independence Day“, „Godzilla“ sowie „Stonewall“ und „Midway – Für die Freiheit“ einer der ganz großen Queers im Filmgeschäft. 2017 heiratete er seinen Mann Omar.

Lange war seine Homosexualität eher unbekannt. Warum, das verriet er uns einmal im Interview: „Während ich in Deutschland aufwuchs, hatte ich schreckliche Angst davor, dass jemand herausfinden könnte, dass ich schwul bin und als ich dann zur Filmhochschule ging, wurde ich besessen vom Film.“

