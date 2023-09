„Absolutely Fabulous“ zum Streamen

Edina Monsoon und ihre beste Freundin Patsy sind Kult! „Absolutely Fabulous“ aka „AbFab“ startete 1992 im britischen Fernsehen und erlangte binnen kürzester Zeit Berühmtheit in der LGBTIQ*-Community.

Joanna Lumley als alterndes Model Patricia „Patsy“ Stone mit Zigarette in der einen und Champagnerflasche in der anderen Hand wurde ebenso Kult wie Jennifer Saunders (Edina „Eddie“ Margaret Rose Monsoon) schräge Outfits und ihr dauernder Kampf um das eigene Körpergewicht und den nächsten Trend in Mode, Werbung und Gesellschaft.