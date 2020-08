× Erweitern Grafik: studiocanal Alles Gute, Flash Gordon!

Zum 40. Geburtstag kommt der discoide Science-Fiction-Film „Flash Gordon“ nun in 4K Ultra HD neu auf den Markt.

Der Film beginnt im Jahr 1980, der Footballspieler und Superman Flash Gordon wird in einem Flugzeug sitzend Zeuge, wie die Sonne verschwindet. Und auch der Mond ist aus seiner Umlaufbahn gedrängt und droht auf die Erde zu fallen. Schuld daran ist der böse Kaiser Ming vom Planeten Mongo, der dort mit seiner Tochter Aura herrscht und Lust hatte, wieder einmal Trubel im Universum zu verursachen. Denn alle 1000 Jahre will der an farbenprächtige inszenierte Mongolen- und Chinesenkaiser erinnernde Ming an ihn aufgefallenen Planeten seine Kräfte ausprobieren, um dann zu entscheiden, wie er mit den Bewohnern dieser Welten umgeht.

Flash Gordon Die legendären Comics gibt es auch in Buchform

Die Erde in Gefahr, die Wissenschaft verzweifelt, jetzt muss der wasserstoffblonde Flash ran. Denn der sieht nicht nur aus wie ein Pornostar, er es kann auch mit außerirdischen Supermächten aufnehmen. Zuerst bumst, Pardon, kracht er aber mit seinem Flugzeug bei zwei drolligen Wissenschaftlern in den Wintergarten. Der eine vermeintlich fies, der andere eher liebenswert queer (und vom scheinbar bösen Wissenschaftler namens Hans Zarkov ermordet). Durch eine List nimmt Hans Flash und seine ständig aufgedrehte Begleiterin mit ins All, mit in den Kampf gegen das Böse.

Bester Dialog im Kerker: „Du siehst großartig aus.“ „Das ist das Augen-Make-up.“ (schluchz)

Der Film ist eine knallige Neuauflage der Science-Fiction-Serie aus den 1930ern, voller heteronormativer und anderer Stereotypen, unglaublich trashiger Effekte, etwas Sexismus (Reiseleiterin Dale Arden ist immer auf die Hilfe starker Männer angewiesen und wird als Kätzchen bezeichnet ...), einer guten Portion Homoerotik, einer Prise Space Disco und dem weltbekannten Titellied von Queen.

Ein großer und fast ungetrübter Spaß, auch wenn man mitunter nicht weiß, ob man lachen oder weinen soll. Filmstart in Deutschland war 1981, damals lobten der Spiegel und die FAZ den Film etwa für seine herzerfrischende Naivität. Dem schließen wir uns an. Zu den klasse Extras gehört unter anderem die neue Dokumentation: „Lost in Space: Nic Roeg’s Flash Gordon“.