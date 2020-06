Kinostart im Juli: „Als wir tanzten“

× Erweitern Foto: Salzgeber Als wir tanzten Das mitreißende Liebes- und Tanzdrama des schwedischen Regisseurs Levan Akin wurde letztes Jahr in Cannes als Entdeckung gefeiert und seitdem vielfach ausgezeichnet

Foto: Salzgeber Der Queer-Feindlichkeit, die in Georgien erschreckend weit verbreitet ist, hält Levan Akin eine entschiedene Feier von nicht-heterosexueller Liebe entgegen

Endlich im Kino! Das in Georgien spielende Drama von Levan Akin erzählt die Liebesgeschichte von zwei angehenden – schwulen – Tänzern in der maskulinen Welt des georgischen Staatsballetts.

In Tiflis kam es bei der Premiere 2019 trotz Polizeischutz zu Ausschreitungen und gewalttätigen Gegenprotesten: Hunderte von Gegendemonstranten, die schwule Filmpremiere zu verhindern. Berichten georgischer Medien zufolge skandierten die homophoben Demonstranten vor den Kinos „Schande“ und versuchten, das Kino zu stürmen. Auch Feuerwerkskörper sollen eingesetzt worden sein. Das Innenministerium teilte dazu mit, dass 27 Menschen festgenommen und zwei Polizisten verletzt worden seien.

Seine Weltpremiere feierte der sensibel inszenierte Film über Merab, einen Studenten an der Akademie des Georgischen Nationalballetts in Tiflis, 2019 im Rahmen der Directorsʼ Fortnight , einer unabhängigen Sektion, die jedes Jahr parallel zu den Filmfestspielen von Cannes stattfindet. Ab dem 23. Juli ist „Als wir tanzten“ bundesweit in den Kinos zu sehen.

