„Andere Eltern“ mit Lavinia Wilson und Daniel Zillmann

Foto: ZDF Andere Eltern Lavinia Wilson Daniel Zillmann

Foto: Facebook / daniel.zillmann.de Daniel Zillmann dreht gerade für „Löwenzahn“

Am 10. August startet, leider erst um 23.15 Uhr, die Comedy-Serie „Andere Eltern“ im ZDF **. Was diesen Spaß so besonders macht, ist, dass die Rollen nur skizziert waren und von den Darstellern vor der Kamera improvisiert wurden. Mit dabei ist der gebürtige Neuköllner Daniel Zillmann, den man von „Die Känguru-Chroniken“, „Wilsberg“, „Tanken – mehr als Super“ und „Ich und Kaminski“ kennen kann.

Es geht um das große Thema Familie. Und um Kinder. Ums Schwulsein mit Kinderwunsch. Und auch ums Elternsein. Beim Gegenüber! Denn andere Eltern mischen sich nicht nur überall ein und haben kluge Tipps parat, ihre Kinder sind außerdem die Begabtesten und Klügsten überhaupt.

In dieser Comedy-Serie (übrigens 2020 für den Grimme-Preis nominiert) trifft eine Gruppe hipper Eltern aufeinander, sie wollen als gemeinsames Projekt Kindertagesstätte starten. Im Mockumentary-Stil berichten sie von ihren persönlichen Erziehungserfahrungen. Etwa Nina (Lavinia Wilson), die ihr drittes Kind erwartet und genug davon hat, freie Krippenplätze zu suchen. Oder Malte (Daniel Zillmann) schwul und auf der Suche nach einem lesbischen Pärchen, das mit ihm seinen Kinderwunsch erfüllt.

Funfact: Zu Beginn der Dreharbeiten kannten die Schauspieler*innen den Verlauf der Geschichte nicht

** Streamen kann man sie natürlich schon jetzt bei den üblichen Anbietern ...