Armin Morbach und Riccardo Simonetti: wieder vereint

× Erweitern Foto: M. Rädel Irrenhouse 2023 Armin Morbach: „Für mich bedeutet die zweite Staffel auch eine Weiterentwicklung: Wie kann ich Talente noch besser entdecken und dann fördern? Auch wenn ich manchmal streng bin, möchte ich nur, dass die Kandidaten ihr Potenzial ausschöpfen. In der zweiten Staffel sehe ich meine Rolle als Mentor noch klarer. “

Foto: ZDF / Ariel Oscar Greith Loni Baur, Riccardo Simonetti und Armin Morbach

Zwei populäre Queers sorgen im Spätsommer für Unterhaltung und LGBTIQ*-Sichtbarkeit im TV. Mitte September startet „Glow Up – Deutschlands nächster Make-up-Star“ mit neuen Folgen, die Moderation übernimmt erneut TV-Liebling und Queerness-Aktivist Riccardo Simonetti (großes Bild ganz oben).

Zehn Make-up-Künstler*innen treten in zehn Folgen gegeneinander an, um ihre Kräfte zu messen und ihr Können zu zeigen. Bei der vergangenen, der ersten Staffel war zum Beispiel die Berliner Dragqueen Ellie Caballé dabei, Gastjuror wird bei der neuen Staffel der liebenswerte Papis Loveday, Model und „Ich bin ein Star – Holt mich hier raus!“-Promi.

In der Jury sitzen Make-up-Königin Loni Baur („Es ist mir ein Bedürfnis zu zeigen, dass Make-up nicht nur oberflächliche Verschönerung ist, sondern eine wundervoll kreative und tiefgründige Ausdrucksform für alle Menschen.“) und der prominente Visagist Armin Morbach. Der Hamburger ist einer der erfolgreichsten Männer der Beauty- und Lifestyle-Welt. Fotograf, Starvisagist, Herausgeber und Tierfreund. In den 1980ern modelte er als Dragqueen: „Ich hatte den Vorteil, dass ich wahnsinnig niedlich aussah. Meine Model-Agentur speicherte mich als Frau in der Kartei“ – so zitierte ihn einst die Bild. Jetzt bewertet er den Nachwuchs! Und das wird sehr unterhaltsam, denn die Varietät in der neuen Staffel „Glow Up – Deutschlands nächster Make-up-Star“ sei besonders groß: „Von einem Look zum Musical Moulin Rouge bis zum wasserfesten Make-up für die deutsche Nationalmannschaft im Synchronschwimmen“, sei vieles dabei, so der Sender.

Angesprochen auf die Show verrät Riccardo Simonetti: „Ich glaube Glow Up zeigt, dass Diversität und gesellschaftskritische Themen durchaus unverkrampft in einer Prime-Time-Show stattfinden können und dabei trotzdem ihren Mehrwert erfüllen. Egal, ob man sich für künstlerisches Make-up interessiert oder gar nichts damit am Hut hat – jeder kann so viel aus dieser Sendung mitnehmen.“ Und Armin Morbach ergänzt: „Neue Talente unterstützen, liegt mir am Herzen – und wir brauchen auch Nachwuchs in der Branche! Ich möchte diejenigen motivieren, die vielleicht fernab von Glamour leben und sich bisher nicht getraut haben, eine Karriere als Visagist anzustreben, es doch einmal zu probieren. Das Format zeigt, wie viel Kreativität und Arbeit hinter dem Job eines Make-up-Artist steckt und dass es wirklich Handwerkskunst ist. Die Sendung zeigt auch, welche Power Make-up hat: Es kann transformieren, inspirieren, motivieren.“

Die Termine von „Glow Up – Deutschlands nächster Make-up-Star“: ZDFneo, ab 7. September 2023 wöchentlich um 20:15 Uhr, ZDFmediathek, ab 7. September 2023 wöchentlich ab 10 Uhr