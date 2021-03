Ausgezeichnet in Cannes

× Erweitern Foto: I. Erbilen Prince Damien

Foto: M. Rädel Theater des Westens 2020 Am Theater des Westens konnte man Prince Damien vor Corona auch erleben

Und beliebt bei der queeren TikTok- und Instagram-Community, das ist die Online-Serie „Hashtag Daily“, die in der Tat mit durchaus gelungenen Handlungssträngen und jetzt auch mit Prince Damien, dem einstigen „Ich bin ein Star – Holt mich hier raus!“-Gewinner, bespaßt.

Foto: K. Schäfer Anna Juliana Jaenner mit Serienpartner Alexander Milz

Darauf sollte man den Musical-Stern aber bitte nicht reduzieren! Prince Damien liefert seitdem beste Arbeit ab und wurde nicht zum Opfer der Medienmaschinerie. Um die es übrigens auch bei dieser Serie geht.

Bereits morgen startet die 5. Staffel der Webserie „Hashtag Daily“, ab dem 6. März ist dann auch Prince Damien mit dabei. Es ist übrigens der erste Schauspiel-Job des Sängers und Tänzers, man mag es kaum glauben.

Die Webserie wurde 2020 beim Filmfest Cannes als NEXT-Projekt ausgezeichnet, wird also sogar international wahrgenommen. Produziert wird diese Soap über Social Media und Influencer in München und Nürnberg von Schauspielerin Anna Juliana Jaenner („GZSZ“, RTL), die selbst auch eine der Hauptrollen spielt. „Wir begleiten einen Freundeskreis aus erfolgreichen jungen Schauspielern, Influencern und Tänzern. Ihr Leben scheint perfekt zu sein, ganz im Sinne der makellosen Social-Media-Welt. Doch der Schein trügt“, verrät sie via E-Mail. Jede Folge dauert nur etwa fünf Minuten, kann man sich also auf dem Weg zur Arbeit oder in der Kaffee- oder Teepause gönnen. www.tiktok.com/@hashtagdaily