Promi-Wasserratte Benjamin Melzer

Acht Prominente stellen sich am 22. Oktober um 20:15 Uhr bei der Show „RTL Wasserspiele“ dem Wasser-Wettkampf und zeigen vollen Körpereinsatz

Benjamin Melzer ist DAS bekannteste trans* Model Deutschlands und setzt sich für die queere Community ein, macht Mut und wirbt für Umwelt- und Tierschutz. Jetzt ist er bei „RTL Wasserspiele“ dabei.

Geboren wurde Benjamin Melzer 1987 in Recklinghausen. 2016 war er das erste trans* Model auf der „Men's Health“. „Im Alter von drei, vier Jahren wusste ich, dass etwas nicht stimmt. Was genau nicht stimmte, konnte ich in dem Alter allerdings noch nicht benennen. Das erste Mal hörte vom Thema Transgender, als ich 18 war. Leider hatte ich erst mit 23 Jahren die Kraft, den harten Weg zu bestreiten.“