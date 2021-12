Benny – „Voll verschossen mit Ralf Schmitz“

× Erweitern Foto: SAT.1 Voll verschossen mit Ralf Schmitz

Diesen Freitag kann man Benjamin als Teilnehmer der Datingshow „Voll verschossen mit Ralf Schmitz“, bei der die Kandidaten VOR dem Date schon (fast) alles über ihre(n) Flirtpartner*in erfahren, erleben. Wir telefonierten mit dem Bäcker aus Duisburg.

Wie kamst du zur Show?

Ich bin durch einen Aufruf auf Facebook auf die Sendung aufmerksam geworden, einer meiner Freunde hatte es gepostet. Beworben habe ich mich just for fun … Mich reizte, wie das hinter den Kulissen und dann während einer Show so abläuft.

Und wurdest du enttäuscht?

Nein, das ganze Team war superlustig, auch die Show hat viel Spaß gemacht. Aber ich darf nicht so viel verraten.

Das Thema von „Voll verschossen mit Ralf Schmitz“ ist Dating. Was für ein Typ bist du da?

Sehr schüchtern. Ich schaue oft zuerst bei Facebook und flirte eher da … Im realen Leben bin anfangs ganz zurückhaltend, aber wenn das Eis gebrochen ist, nicht mehr!

Wie nutzt du Social Media?

Hm, auf Facebook bin ich meist nur, wenn ich Langeweile habe. (grinst)

Was für Hobby hast du?

Ich zeichne sehr gerne!

*Interview: Michael Rädel

