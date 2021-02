Berlinale 2021 und 35. TEDDY AWARD

Olly Alexander ** und Callum Scott Howells in „It's a Sin“ von Peter Hoar

Gleich zweimal steigt DAS Filmevent Deutschlands dieses Jahr, die 71. Internationalen Filmfestspiele Berlin. Vom 1. bis 5. März als Industry Event für die Filmbranche und akkreditierte Presse. Vom 9. bis 20. Juni dann für Filmfans.

In Zeiten von Netflix und amazon ist auch das Programm der „Berlinale Series“ interessant. Seit 2015 werden hier „Werke, deren Macher*innen die Freiheiten des seriellen Erzählens konsequent nutzen und die Vielfalt der Formen um relevante, zeitgemäße Erzählungen erweitern“ gezeigt, 2021 zum Beispiel „It's a Sin“ von on Peter Hoar mit Olly Alexander und Callum Scott Howells. Die Heimat von „Berlinale Series“ ist übrigens der Zoo Palast, einst Dreh- und Angelpunkt der Filmstars in Berlin.