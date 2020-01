Berlinale: Drogen, Sex und Party

× Erweitern Foto: M. Rädel Berlin Tagsüber busy und schön, nachts ein Wunderland: Berlin.

George Markakis

Unsere Hauptstadt, die Techno liebende und verdrogte Hure. Einmal mehr in einem Film inszeniert. Aber ziemlich gut und queer.

Der Film „EX“ von George Markakis nimmt dich mit auf einen wilden Ritt durch eine Stadt, die sich dem Hedonismus verschrieben zu haben scheint – so sieht es zumindest der Regisseur.

Sicherlich ist die Story über die ravende und tabulose Clique und ihren Hang zu Drogen nicht jedermanns Sache, aber eines von vielen Puzzleteilen, die zusammen eben Berlin ergeben. „How would you describe a dick that you like?“, eine Frage aus einer Szene aus dem Film, die man sich nicht nur in Berlin stellt. Hier aber ungeniert.

× Erweitern Szene aus dem Film „EX“ von George Markakis

Der queere Film ist Teil der 70. Internationalen Filmfestspiele Berlin, der Berlinale, die vom 20. Februar bis 1. März stattfinden. www.berlinale.de

www.exthemovie.com