Bombendrohung bei Lil Nas X' Premiere

Foto: @LilNasX Sein queeres Auftreten proviziert Hater

Der queere US-amerikanische Rapper und Sänger Lil Nas X begeistert mit seiner Musik und er provoziert. Das kann zu Situationen wie beim „48. Toronto International Film Festival“ führen.

So musste vergangenes Wochenende die Premiere einer (Tour-)Dokumentation namens „Lil Nas X: Long Live Montero“ über ihn 20 Minuten verschoben werden, da dort beim Filmfestival in Toronto eine Bombendrohung einging.

Wie sich später herausstellte, war die Bombendrohung allerdings nicht gegen den Sänger gerichtet, es sei eine „allgemeine Bedrohung" gewesen. Das macht den Vorfall nicht angenehmer für alle Zuschauer*innen und anwesende Stars. Über Lil Nas X: Der am 9. April 1999 geborene Musiker ist einer der erfolgreichsten Rapper der Welt, schwul und vor allem ein toller Künstler. Mit Billy Ray Cyrus, dem Vater von Miley Cyrus, hatte Lil Nas X 2018 bei uns mit „Old Town Road" einen großen Hit. In den USA wurde es zur Single, die am längsten an der Chartspitze stand. Ein mutiges, mit Grammys und MTV-Awards ausgezeichnetes und in den Charts erfolgreiches Vorbild, das für mehr Sichtbarkeit, damit auch für mehr Toleranz und Akzeptanz sorgt. Ein Role Model für Queers weltweit – und zugleich auch eine Inspiration Hip-Hop-Fans, den die müssen (oft) noch lernen, von alten Stereotypen loszukommen.