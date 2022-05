Bundeweite Special-Screenings

× Erweitern Foto: Salzgeber Peeter Rebane und Tom Prior „Firebird“ „Ein Este, ein Brite und ein Ukrainer bringen Schande über das Moskau International Film Festival“ – das Medienecho ins Putins Russland

Foto: Salzgeber Firebird Hier geht es zu unserem Interview zum Film

Am 17. Mai wird mit dem „Internationalen Tag gegen Homo-, Bi-, Inter- und Transphobie (IDAHOBIT)“ weltweit den verfolgten Queers gedacht und auf deren Ängste, Sorgen, das erlebte Unrecht und ihre Hoffnungen aufmerksam gemacht. Der Filmverleih Salzgeber macht ebenfalls mit!

Schriftlich wendet sich das queere Team von Salzgeber an unseren Verlag: „An diesem Aktionstag bringen wir den mitreißenden schwulen Liebesthriller FIREBIRD in die Kinos, der auf einer wahren Geschichte beruht und in Estland in den 1970ern spielt. Der junge Soldat Sergey dient auf einem Luftwaffenstützpunkt der UdSSR. Als Roman auf die Basis versetzt wird, verfällt Sergey dem Charme des kühnen Kampfpiloten. Doch die aufkeimende Liebe zwischen den Männern muss um jeden Preis geheim bleiben – Roman steht bereits auf der Überwachungsliste des KGB. Zusammen mit unserem Partner All Out stellen wir für jedes verkaufte Kinoticket einen Gratis-Screeninglink für eine LGBTIQ*-Person in der Ukraine, in Russland oder einem anderen Land zur Verfügung, in dem queere Menschen Repressionen ausgesetzt sind. All Out ist eine global agierende Non-Profit-Organisation, die LGBTIQ-Aktivist:innen auf der ganzen Welt miteinander vernetzt und mit lokalen Partner*innen besonders bedrohte queere Communitys unterstützt.“

Eine wunderbare solidarische Aktion, die für LGBTIQ*-Sichtbarkeit sorgt und Gutes tut. www.salzgeber.de