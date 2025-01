Céline Dion exklusiv auf RTL+

×

× Erweitern Foto: Warner Bros. Pictures Nach langer Krankheit (sie leidet am Stiff-Person-Syndrom) feierte Céline bei der 2024er-Olympiade in Paris ihr musikalisches Comeback mit einem Klassiker von Édith Piaf: „L'Hymne à l'amour“. Der Film entstand zuvor.

Priyanka Chopra Jonas, Sam Heughan, Céline Dion

Am 21. Januar beglückt der Sender RTL+ alle Schmuse-Fans und zeigt die Romantikkomödie „Love Again“ mit der kanadischen Sängerin Céline Dion.

Das 2022er-US-Remake des deutschen Romantikfilmklassikers „SMS für dich“ von 2016 der Schauspielerin Karoline Herfurth kam erstmals 2023 in die deutschen Kinos, lief allerdings nur kurz. Doch nun scheint der Zeitpunkt gekommen zu sein, dass der Film doch noch ein Erfolg wird! Denn was kann es Schöneres geben als einen Schmusefilm im grauen und kalten Januar?

In der Hochglanz-(Liebes-)Komödie schickt Mira Ray (Priyanka Chopra Jonas), die immer noch den Verlust ihres Verlobten verarbeiten muss, eine Reihe von SMS voller Sehnsüchte an dessen altes Handy. Die Trauernde ahnt da nicht, dass die Nummer inzwischen dem neuen Arbeitshandy von Rob Burns (Sam Heughan) zugewiesen wurde. Der Journalist ist fasziniert von den Kurznachrichten, von der melancholischen Ehrlichkeit dieser Nachrichten voller Liebe und Verlangen. Und als ob das nicht schon romantisch genug wäre, bekommt Rob auch noch den Auftrag, ein Porträt über die seit den späten 1980ern vor allem mit Liebesliedern so erfolgreichen Sängerin Céline Dion zu schreiben. Kurzerhand bittet er die Künstlerin, die Stimme von Hits wie „A New Day Has Come“ und „My Heart Will Go On“ um Hilfe, um herauszufinden, wie er Mira persönlich treffen kann. Da hilft die Schmusebardin doch sehr gerne! Und irgendwie passt ja auch Célines Hit „Immortality“ (zusammen mit den Bee Gees) auch sehr gut dazu, oder? „Love Again“ war übrigens ihre erste Filmrolle. www.rtl.de