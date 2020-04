Streaming: Coming-of-Age-Film

× Erweitern Foto: Salzgeber This is not Berlin

Regisseur Hari Sama erzählt in seinem musikdurchfluteten Coming-of-Age-Film, der in Mexico City im Jahr 1986 spielt, vom lustvollen Ausbruch aus bestehenden Verhältnissen und der Formierung einer queeren Gemeinschaft in Zeiten des gesellschaftlichen Umbruchs. THIS IS NOT BERLIN wurde bei seiner Weltpremiere in Sundance gefeiert und seitdem vielfach ausgezeichnet. Am 9.4. als VoD bei Salzgeber.

Mexico City 1986. Der 17-jährige Carlos ist in der Schule ein Außenseiter. Während seine Familie der Fußball-WM entgegenfiebert, entdeckt er mit seinem besten Freund Gera den sagenumwobenen Underground-Klub „Azteca“. Dort eröffnet sich den beiden Jungs eine unbekannte Welt aus wilden Partys, Drogenrausch und sexueller Freiheit – die auch Carlos’ Beziehung zu Gera in ein neues Licht setzt. www.salzgeber.de