Herzöglich!

Der populäre queere Schauspieler, Sänger und Sprecher Daniel Zillmann dreht gerade in Prag. Rechts sehen wir ihn als Herzog Kunz der Schlemmer. In einem Märchenfilm!

Nicht das erste Mal, dass der Schauspieler sich historisch gekleidet der Welt der Märchen zuwendet, 2009 etwa spielte er schon in „Die kluge Bauerntochter“ ...

Sonst sah man Daniel Zillmann schon unter anderem bei „Doctor's Diary“ und in Krimiserien wie dem „tatort“ und bei „Bella Block“, bei „Wilsberg“ sowie bei „Falk“. Und auch im Kino räumte der Vielseitige schon ab, etwa in den Filmen „Die Känguru-Chroniken“ und „Ich und Kaminski“. Der Berliner war auch Teil der Aktion @actout_manifest, die für queere Sichtbarkeit sorgte.

Geboren wurde Daniel Zillmann am 18. Januar 1981 in West-Berlin und wuchs dort im jetzigen Hipsterviertel Neukölln auf. Zum ersten Mal im Kino zu sehen war der Kreative 2005 in Leander Haußmanns „NVA“. Als Sänger sorgte Daniel unter anderem bei Norma Jeane Baker, HüKST und KING MAMI für Aufsehen.