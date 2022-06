Das Coming-out wagen – Mut machen

Eine neue TV-Dokumentation ist auf der Suche nach Menschen, die ihr queeres Coming-out noch vor sich haben und dies mit anderen Menschen teilen wollen, um ihnen Mut zu machen.

„Wir suchen Menschen wie Dich, die über ihr bevorstehendes Coming-out berichten möchten“, so die Produktionsfirma SEO Entertainment über „Come in, Come out“ (so der Arbeitstitel), die auch verspricht, dass „die persönliche Story sensibel, authentisch und respektvoll“ erzählt werden wird. Keine(r) wird dich hier in die Pfanne hauen oder vorführen! Schon seit über zehn Jahren ist SEO Entertainment für Beiträge, die zu einem besseren gesellschaftlichen Miteinander führen wollen, bekannt. Etwa für Bundeszentrale für politische Bildung oder auch ProSieben: „Alles ist echt, nichts wird gestellt oder arrangiert“.