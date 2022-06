Das tragische Leben der Lady Di

× Erweitern Foto: NORDPOLARIS Prinzessin Diana Die Prinzessin von Wales fasziniert bis heute, Elton John änderte 1997 für Lady Di sogar sein einst für Marilyn Monroe geschriebenes Lied um: „Candle in the Wind“

Prinzessin Diana Am 31. August wird man der 1997 verunglückten Lady Di weltweit gedenken

Prinzessin Diana: In der ersten Kino-Dokumentation über das tragische Leben der Prinzessin von Wales (1961 – 1997) nimmt uns der Oscar-nominierte Regisseur Ed Perkins mit auf eine Zeitreise und lässt uns an Lady Dianas Leben, Vermächtnis und ihrem tragischen Tod aus einer völlig neuartigen Perspektive teilhaben.

Durch die ausschließliche Verwendung von zeitgenössischem Archivmaterial spricht die Geschichte für sich selbst und ermöglicht uns einen sehr direkten, unvoreingenommenen und persönlichen Zugang zu der (damals) wohl meist fotografierten Person aller Zeiten. Die kompromisslose Montage zeichnet ein überraschendes und überwältigendes Bild einer Frau am Hofe von Queen Elizabeth II., das heute aktueller und moderner denn je erscheint.

Der Film „The Princess“ startet in Deutschland und Österreich bundesweit am 30. Juni und damit einen Tag vor Lady Dianas Geburtstag und dem internationalen Kinostart. Geplant ist zudem eine Ausstrahlung im Ersten im Umfeld ihres 25. Todestages im Spätsommer. www.theprincessfilm.de