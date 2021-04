Der Prinz ist da, jetzt kommt die Prinzessin

„Ich flirte gerne und kann auch offensiv sein, wenn ich will. Ich mag es aber auch, wenn eine Frau so selbstbewusst ist, dass sie mir zeigen kann, dass sie mich gut findet. “

Weltpremiere ist am 25. Mai auf TVNOW

Datingformate im TV und bei den Streaming-Diensten sind garantierte Publikumserfolge und sorgen für notwendige Sichtbarkeit für die LGBTIQ*-Community. Ende Mai startet die erste lesbische Datingshow!

„Ich freue mich, dass wir den Zuschauer*innen einen kleinen Einblick in unsere bunte Welt geben können“, so Princess Charming Irina Schlauch, die die erste lesbisch-liebende Frau ist, die in Deutschland auf diesem Weg nach der Liebe sucht. Und zugleich für Sichtbarkeit und Toleranz sorgen wird.