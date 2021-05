Queeres @ Deutscher Filmpreis 2021

× Erweitern Deutscher Filmpreis

Salzgeber

Wir freuen uns schon einmal, der Salzgeber-Film „NEUBAU“ hat es in die Liste der vorausgewählten Filme geschafft. Das Auswahlverfahren zum Deutschen Filmpreis 2021 ist in vollem Gange, am 19. August werden die Gewinner bekannt gegeben, am 1. Oktober findet die Verleihung der „Lola“ statt.

Der Deutsche Filmpreis gilt als die renommierteste und höchstdotierte Auszeichnung für den deutschen Film und ist mit Preisgeldern der Beauftragten der Bundesregierung für Kultur und Medien in einer Gesamthöhe von knapp 3 Mio. Euro dotiert.

Über „NEUBAU“:

„Der vorliegende Film ist der Versuch einer Übersetzung ohne Verallgemeinerung. Er bemüht sich, die Lebenswelt einer sehr besonderen Figur in allen Aspekten sichtbar zu machen, ohne gleichzeitig den Abgleich mit einer dazu in Konflikt stehenden Norm zu suchen. Nach Möglichkeit haben wir das Genre des Coming-out-Dramas umschifft und stattdessen versucht, Menschen auf dem Land in konkreten Beziehungen und in immer neuen Alltagen zu zeigen“, so Regisseur Johannes M. Schmit. Der Film erzählt vom Alltag und der Sehnsucht eines jungen Trans*-Mannes (grandios gespielt von Tucké Royale) in Brandenburg. Berlin mit seiner Community und all den Locations ist nah, doch auch so weit weg von Markus' Lebensrealität. Von Tagträumen beflügelt, will er den Umzug wagen ...

www.deutscher-filmpreis.de, www.salzgeber.de