Dick Rating, ZDF und Camsex

×

× Erweitern Foto: ZDF / Tiana Lenz WatchMe Josh (Simon Mantei, l.) und Tim (Michelangelo Fortuzzi, r.) üben noch ...

Foto: ZDF / Tiana Lenz WatchMe Malaika (Maddy Frost) und die Frage: „Kann eine Schönheitsoperation feministisch sein?“

Ab dem 12. Mai im Internet, ab dem 3. Juni im Fernsehen: „WatchMe“ – eine ZDF-Instant-Fiction-Serie rund ums Thema Sex. #DickRating, #GirlfriendExperience oder auch einfach Camsex, die Mitglieder der (fiktiven!) Online-Plattform „WatchMe“ machen es gerne und direkt – wenn das Geld stimmt. Aber natürlich läuft alles nicht immer so, wie #mensch sich das vorstellt. Oder Mann muss aufs Abitur lernen!

In der sechsteiligen ZDF-Serie „WatchMe“ lernen wir Zuschauer*innen vom Fernseher oder Computer unter anderem die Körperaktivistin und Sexarbeiterin Malaika kennen („Kann eine Schönheitsoperation feministisch sein?“), erfahren, was die alleinerziehende Mutter Toni da (womöglich) treibt und können uns über das Paar Tim und Josh amüsieren. Denn Josh möchte vor der Cam gerne beim Poppen bewundert werden, während sein Tim schon mit dem Abi „einen Arsch voll“ Arbeit am Hals hat ...

Schriftlich verrät Michelangelo Fortuzzi über seinen Part als Tim in „WatchMe“: „Bei dem Projekt musste ich über viele Schatten springen – aber deswegen liebe ich diesen Beruf, weil man sich im besten Fall immer wieder neuen Herausforderungen stellt. Das ist auch etwas, was mir bei allen Projekten immer im Kopf bleibt. In der Serie geht es um wichtige, aktuelle Themen, über die viele lieber nicht reden wollen. Ich hoffe, dass WatchMe einen Grunddiskurs auslösen wird. Das ist auch, was mich reizt an Projekten, wenn man im besten Fall mit Kunst anregen kann, dass Menschen anfangen, über Tabuthemen zu sprechen. Ich sehe darin viele Chancen für die Menschen, die sich auf einer solchen Plattform wohlfühlen und Spaß daran haben, sich selbstbestimmt sexuell auszudrücken. Zu einem Problem wird es nur, wenn es durch fehlende Regulierung zur Ausbeutung kommt.“

„WatchMe“: ZDFneo, alle Folgen ab Samstag, 3. Juni, 23:50 Uhr, ZDFmediathek, alle Folgen ab Freitag, 12. Mai, 10 Uhr, www.zdf.de