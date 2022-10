Dickie, du fehlst! RTL erinnert an Dirk Bach

× Erweitern Foto: RTL / Stefan Gregorowius Dirk Bach und Sonja Zietlow

Foto: M. Rädel Chantals House of Shame Er liebte es, zu feiern. Das Bild zeigt ihn 2010 in Berlin

Der Comedian, Schauspieler und Moderator war einer der Ersten, die im TV für queere Sichtbarkeit sorgten. Mit frechen Witzen, an der Seite von Hella von Sinnen sowie Sonja Zietlow und als „Der kleine Mönch“ begeisterte er Millionen. Im Oktober 2012 verstarb Dirk Bach. Sein Haus- und Hof-Sender RTL erinnert nun zum 10. Todestag an den Künstler.

Am 20. Oktober dreht sich bei „Dickie, du fehlst! Warum wir Dirk Bach auch heute noch schmerzlich vermissen“ ab 22:35 Uhr alles um Dirk Bach.

Via E-Mail verrät der TV-Sender über die geplante Sendung: „Die Bandbreite seiner Figuren, sein Mut und sein Humor fehlen noch immer und machen ihn zur Legende. Ausschnitte aus seiner Theater- und Fernseh-Zeit rufen Erinnerungen an den Ausnahmekünstler wach. Wegbegleiter sprechen über ihre Dirk-Bach-Momente und was den Vorkämpfer für Schwulenrechte so unvergessen macht.“ Dirk Bach (geboren 1961 in Köln; verstorben 2012 in Berlin) feierte erste Erfolge in Filmen wie „Im Himmel ist die Hölle los“ von Walter Bockmayer und auf Theaterbühnen, es folgte eine steile Karriere, die unter anderem den Telestar 1996, den Deutschen Comedypreis 1999 und die Goldene Kamera 2001 beinhaltete. Dieses Jahr wurde in Köln ein Platz nach Dirk Bach benannt (wir berichteten).