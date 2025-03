Die Kameras laufen! „Olivia Jones“ wird gedreht

×

Foto: Thomas Leidig / Florida Film / ZDF Männer in Frauenkleidern? Abschaum! Anfangs muss Oliver Knöbel (Johannes Hegemann) kämpfen

Expand Olivia Jones Ungeschminkt Olivia Jones (geboren 1969 in Niedersachsen) betreibt inzwischen verschiedene Locations auf der Großen Freiheit in Hamburg, sie veranstaltet Reeperbahn-Rundgänge und Hafenfahrten. Ja, den Titel der Königin von St. Pauli trägt sie zu Recht.

Die Königin von St. Pauli bekommt einen Film! In Hamburg und Umgebung haben vor wenigen Tagen die Dreharbeiten für einen ZDF-Film über die legendäre Dragqueen Olivia Jones begonnen. Im Film spielen nach ersten Informationen Johannes Hegemann, Annette Frier und Angelina Häntsch, auch Daniel Zillmann ist wohl dabei.

Regisseur Till Endemann setzt in „Olivia Jones“ (Arbeitstitel) das Drehbuch von David Ungureit um, das auf Olivias Biografie „Ungeschminkt“ basiert (wir berichteten). Hinter der Kamera steht Bjørn Haneld, produziert wird das Ganze von Maren Knieling (Florida Film).

In der Hauptrolle schlüpft Johannes Hegemann (Jahrgang 1996, Ensemblemitglied des Hamburger Thalia Theaters, Bild oben) in die High Heels von Olivia, während Annette Frier und Angelina Häntsch weitere zentrale Charaktere spielen. Doch der Film erzählt nicht nur die Geschichte von Oliver Knöbel alias Olivia Jones – er zeigt auch, wie sich die deutsche Gesellschaft über die Jahre hin zu mehr Offenheit, Vielfalt und Toleranz verändert hat. Früher war eben nicht alles besser!

Zur Handlung: Oliver Knöbel (Johannes Hegemann) merkt schon früh, dass er sich in weiblicher Kleidung verdammt wohlfühlt. Doch in seiner Heimatstadt Springe kommt das gar nicht gut an: Er wird ausgegrenzt, schikaniert und sogar körperlich attackiert. Auch seine Mutter Evelin (Annette Frier) hat anfangs kein Verständnis – für sie sind Männer in Frauenkleidern absolut inakzeptabel. Oliver hält das Kleinstadtleben nicht mehr aus und wagt den Sprung nach St. Pauli – dorthin, wo das Leben pulsiert und die Bühne auf ihn wartet. Doch der Traum von der großen Karriere als Travestiekünstler beginnt hart: Geldsorgen, Rückschläge und jede Menge Gegenwind prägen seinen Weg. Aber Oliver gibt nicht auf. Mit seinem riesigen Herzen, seinem Humor und einer unglaublichen Stärke kämpft er sich durchs Leben – bis er schließlich als Olivia Jones auf der Bühne des Lebens (be-)steht: als gefeierte Dragqueen, Entertainerin und erfolgreiche Hamburger Geschäftsfrau. Wir freuen uns drauf – ein Sendetermin steht aber freilich noch nicht fest. www.floridatv-entertainment.de

