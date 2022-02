Jetzt verfügbar: DRAMARAMA

➡️ DRAMARAMA ist auf DVD und digital (u.a. Amazon, GooglePlay, AppleTV) im englischen Original mit deutschen Untertiteln erhältlich

Der Sommer ist vorbei, der High-School Abschluss in der Tasche. Gene bereitet sich auf die letzte Krimidinner-Pyjamaparty seiner Freunde vor. Zum krönenden Abschluss haben sie sich auf ihre ausgefallensten Kostüme aus Theater und Literatur gestürzt. So treffen sie sich als Alice im Wunderland, Mina Harker aus Dracula und Amelia Havisham aus Dickens´ Roman ‚ Große Erwartungen’. Der Meisterdetektiv Sherlock Holmes und der geniale Arzt Dr. Jekyll sind auch dabei.

Bevor die Gruppe zum College aufbricht, will sich Gene jedoch outen - hat aber Angst davor, was seine behüteten christlichen Freunde denken könnten. Was als Feier der Freundschaft geplant war, wird zu einer Zerreißprobe. Die ehemals eng verbundene Gruppe muss herausfinden, ob sie sich an die Vergangenheit klammern oder trotz Ungewissheit nach vorne blicken will. Ein verrückter Abend nimmt seinen Lauf. Dieses witzige Spielfilmdebüt ist eine ergreifende Hommage an Theater-Nerds, junge Erwachsene und die intensiven Freundschaften, die unsere Jugend prägen.

Ein grandioses Spielfilmdebüt

Der durch eine Kickstarter-Kampagne finanzierte und nun mehrfach preisgekrönte Film DRAMARAMA ist Jonathan Wysockis beeindruckendes Erstlingswerk, das persönlicher nicht sein könnte. So verarbeitet der Regisseur in seinem Film seine eigenen Erfahrungen, die er als katholischer, verborgen schwuler Jugendlicher in den USA der 1990er-Jahre machte. Wie der Protagonist Gene nutze auch Wysocki seine Liebe zum Theater, um die eigenen unterdrückten Emotionen kreativ zu verarbeiten. Durch diesen persönlichen Bezug ist Wysocki ein ergreifender Coming-out Film gelungen, der sowohl zum Nachdenken anregt als auch mit Witz und Leichtigkeit den Zuschauer in seinen Bann zieht.

Die fünf Freunde in DRAMARAMA stehen an einem Wendepunkt in ihrem Leben. Die Schule ist vorbei und ein neues Kapitel beginnt. Da bleibt auch die Frage nach der eigenen Identität nicht aus. Wer bin ich? Wer will ich sein? Auf der Suche nach ihrer eigenen Identität nutzen die Figuren die kreative Freiheit des Theaters, um sich mit ihren Gefühlen und Wünschen auseinanderzusetzen. Sie können sich ausprobieren und sprichwörtlich in andere Rollen schlüpfen und dadurch nicht nur einen Weg zu sich selbst finden, sondern auch lernen, sich in andere hineinzuversetzen.

Das Theater wird in DRAMARAMA zum sicheren Ort für all jene, die in die Außenseiter-Schublade gesteckt werden. Das Theater als kreatives Refugium für queere Jugendliche und deren Verbündete. Wysocki zelebriert die Andersartigkeit seiner Protagonisten im Kontext des Theaters und macht sie so nicht nur liebenswert, sondern auch menschlich und vor allem authentisch. Dadurch verliert DRAMARAMA auch nach jedem ernsten Gespräch zwischen den fünf Freunden nie seine Leichtigkeit und seinen Witz, wodurch der sichere Ort auch dem Zuschauer zugänglich gemacht wird.

➡️ DRAMARAMA ist auf DVD und digital (u.a. Amazon, GooglePlay, AppleTV) im englischen Original mit deutschen Untertiteln erhältlich