Ein Film entsteht, Queers werden gesucht

Foto: M. Rädel CSD Berlin Pride Die Berliner Community ist vielfältig!

Eine Gruppe von sechs Studierenden an der Fachhochschule Graubünden (Schweiz) arbeiten an einem Film über die Berliner LGBTIQ*-Community und suchen Menschen, die dazu etwas zu sagen haben.

Via E-Mail meldete sich Selina Fischer bei uns: „Für das Modul Audiovisuelles Erzählen reisen wir im Oktober für eine Woche (23. – 27.10.) nach Berlin, um dort einen 10-minütigen Dokumentarfilm zum Thema ,Gestern und Heute‘ zu drehen.“ Und hierfür werden Queers gesucht.

Sie und ihre Mitstreiter*innen seien „auf der Suche nach Kontakten, die spannende Geschichten zu erzählen haben und uns bei diesem Thema weiterhelfen können.“ Dabei geht es um Historisches, rechtliche Entwicklungen, persönliche Geschichte, Diskriminierung, Schönes und auch Zukünftiges.

„Da ich selbst in der LGBTQ+ Szene in der Schweiz aktiv bin, können wir uns vorstellen, uns für unseren Film intensiver mit der LGBTQ+ Szene in Berlin auseinanderzusetzen und dabei sowohl historische als auch zeitgenössische Aspekte zu beleuchten“, so Selina Fischer. Wer Interesse hat, für Sichtbarkeit von LGBTIQ* zu sorgen, kurz in einem Film auftauchen will und vor allem etwas zu sagen hat, der/die kann sich hier melden: selina.fischer@stud.fhgr.ch