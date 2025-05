Ein Meisterwerk! Louis Garrel brilliert

Regisseur und Autor Pablo Agüero erzählt uns in „Saint-Exupéry – Die Geschichte vor dem kleinen Prinzen“ die wahre Geschichte über die tiefgreifende Freundschaft zwischen Antoine de Saint-Exupéry und Henri Guillaumet. Der Kinostart ist Ende Mai.

Argentinien, 1930: Antoine de Saint-Exupéry (Louis Garrel („Die drei Musketiere – Milady“, „Little Women“)) arbeitet als Pilot für den französischen Luftpostdienst und fliegt an der Seite des legendären Flugkapitäns Henri Guillaumet (Vincent Cassel („Black Swan“, „Public Enemy No. 1“, „Gauguin“)). Als sie nach immer kürzeren Flugrouten durch die Anden suchen, wagt Guillaumet eine riskante Passage – und stürzt mitten in den eisigen Bergen ab.