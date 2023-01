Eine bittersüße Geschichte

× Erweitern Foto: Pro-Fun Media

Jetzt bei OUTtv: „ELLIOT LIEBT DICH“. Der mehrfach ausgezeichnete, wunderbare und bewegende Film von Drehbuchautor und Regisseur Terracino folgt der bittersüßen Geschichte des heranwachsenden, ausgesprochen smarten und unwiderstehlichen Teenagers Elliot zum Manne, seiner Hassliebe zu seiner wunderschönen Mutter, die Almodóvar schlichtweg vergöttern würde, und der Suche nach der großen, wahren Liebe.

Hinreißend geschrieben, voller Wärme und Hoffnung, nehmen wir teil an einer unvergesslichen Reise, die uns zum Lachen und zum Weinen bringt, doch am Ende aufzeigt: Egal was das Leben bereithält, man kann alles überstehen, solange man nur will.